В Подмосковье увеличат долю мест для мобильной торговли и автоматов до 50%

Доля мест для мобильных торговых объектов и торговых автоматов в Московской области должна достичь 50% к 2030 году. Сейчас муниципалитеты обязаны выделять для них не менее 30% мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье развивает мобильные торговые объекты как приоритетный формат нестационарной торговли. К 2030 году доля мест для них и торговых автоматов должна вырасти до 50%. Сейчас муниципалитеты обязаны предусматривать не менее 30% мест в рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья».

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин и его заместитель Сергей Оганов посетили предприятие «Мобитрак» в Истре. Они ознакомились с производством фудтраков, автомагазинов и других решений для мобильной торговли и обсудили развитие направления.

«Мобильная торговля делает торговую инфраструктуру более гибкой, доступной, безопасной с точки зрения соблюдения санитарных норм. Такой объект может менять маршрут и приезжать туда, где он нужен жителям», — отметил Виталий Мосин.

По словам министра, формат особенно востребован в сельских и удаленных территориях: он повышает доступность свежей продукции, фермерских товаров и товаров повседневного спроса. Малый бизнес может с небольшими вложениями тестировать концепции, продукты и локации, снижая финансовые риски.

Мобильный объект — «магазин на колесах», которому не нужна специальная техника для перемещения. Он может менять место работы в зависимости от спроса. К формату относятся фудтраки, автомагазины, цистерны для продажи молока, кваса и другой продукции, специализированные торговые объекты.

С сентября 2026 года ларьки и киоски на частных участках должны входить в муниципальные схемы размещения. Заявление подают через региональный портал «Мой АПК», приложив согласие собственника земли, правоустанавливающие документы и фотографии. Объект должен соответствовать муниципальным правилам благоустройства. Для действующих точек предусмотрен годовой переходный период. Инструкция и требования доступны в описании услуги.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.