В Подмосковье товарооборот между Россией и Беларусью вырос на 33%

Беларусь является ведущим торгово-экономическим партнером Подмосковья в пространстве СНГ и одним из главных в мире. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В общем объеме товарооборота между Россией и Беларусью на Подмосковье приходится 13%. А за первое полугодие этот показатель к аналогичному периоду прошлого года вырос на 33%. В границах СНГ Беларусь — ключевой торгово-экономический партнер Московской области и второй по товарообороту региона в целом», — рассказала зампредседателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что стороны активно укрепляют не только торговые связи, но и расширяют инвестиционное сотрудничество. Так, в апреле этого года в Воскресенске был открыт новый завод компании «Белтелекабель» по производству оптоволокна и кабеля. Сегодня белорусская компания входит в тройку крупнейших в СНГ производителей такой продукции, которая активно используется в сфере связи, на транспорте и других сферах.

Кроме того, сейчас в Подмосковье ведется реализация крупного инвестпроекта с участием белорусских инвесторов в сфере производства строительных материалов.

В своей приветственной речи к участникам форума, зампред Екатерина Зиновьева пожелала продуктивной работы и выразила уверенность, что мероприятие позволит расширить сферы взаимодействия между Московской областью и Республикой Беларусь.

