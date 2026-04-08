В Подмосковье стартовал второй набор в «Платформу роста»

Второй открытый набор в программу «Платформа роста» начался на цифровой платформе МСП.РФ 8 апреля и продлится до 26 апреля. Предприниматели из 42 регионов, в том числе Подмосковья, могут подать онлайн-заявки на участие в акселерации, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Программа реализуется как совместный проект RWB — объединенной компании Wildberries & Russ — и агентства стратегических инициатив. Оператором цифровой платформы МСП.РФ выступает Корпорация МСП. После подачи заявки и прохождения отбора участники смогут пройти акселерацию и получить навыки ведения бизнеса и продвижения в цифровой среде.

Предприниматели освоят инструменты повышения узнаваемости бренда, расширят каналы сбыта и географию продаж. Также им будет предоставлена комплексная экспертная поддержка на всех этапах участия в программе.

Совместный проект по проведению отбора через МСП.РФ стартовал в декабре 2025 года. Специальный сервис позволяет пройти процедуру онлайн, обеспечивает верификацию участников и доступ к мерам поддержки. По итогам первого потока из 1000 заявок были отобраны 150 брендов из разных регионов страны, включая производителей детской одежды, мебели, товаров для сна и домашнего текстиля.

Для участия необходимо состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой. Также требуется производить товары в регионе, подключенном к программе, продавать или планировать продажи на Wildberries и реализовывать потребительские товары со сроком годности не менее трех месяцев.

«Платформа роста» действует с декабря 2024 года. К проекту уже присоединились более 1200 брендов из 42 регионов России и предприниматели Узбекистана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.