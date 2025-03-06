В Подмосковье стали производить на 19% больше молочной продукции

Выпуск молочной продукции в Московской области увеличился на 19% в минувшем году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

«Нам удается достичь регулярного увеличения молочной производительности, наши племхозяйства по 2024 году дали прирост на 19% за 6 лет и достигли показателя в 9,5 тонн на одну голову», — сказал Двойных во время 106-го заседания Мособлдумы.

Министр добавил, что в Подмосковье предусмотрены меры поддержки животноводства. Так, на эти цели в 2025 году выделено более 3,5 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.