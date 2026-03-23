В Подмосковье с 1 апреля введут новый ГОСТ на белый хлеб

Обновленный ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки начнет действовать в России с 1 апреля 2026 года. Стандарт устанавливает требования к сырью, производству и срокам годности продукции и заменит версию 1986 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новый ГОСТ учитывает современные технологии хлебопечения и направлен на обеспечение стабильного качества продукции. Документ регламентирует весь цикл производства — от выбора сырья до упаковки и хранения.

Для выпечки допускается использовать пшеничную муку высшего, первого и второго сортов, питьевую воду, прессованные дрожжи, поваренную соль и белый сахар. В отдельных случаях разрешены безопасные пищевые добавки из утвержденного перечня. Стандарт устанавливает требования к внешнему виду хлеба: поверхность должна быть ровной, без крупных трещин и подрывов, с учетом особенностей отдельных сортов. Цвет — от светло-желтого до темно-коричневого в зависимости от вида изделия.

Срок годности производитель определяет с учетом технологии и типа упаковки. Рекомендуемые параметры составляют 24 часа для неупакованного хлеба и до трех суток для продукции в пищевой полиэтиленовой или термоусадочной пленке.

По данным регионального министерства, в 2025 году в Подмосковье произвели 658,1 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Область занимает первое место в Центральном федеральном округе с долей 30,4% и лидирует в России, обеспечивая 10,5% общероссийского объема.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.