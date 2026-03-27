В Подмосковье резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал программу

Компания «МЫ-БУДУЩЕЕ», резидент особой экономической зоны «Дубна», получила государственную регистрацию программы для ЭВМ — единой цифровой платформы для управления продажами и клиентским сервисом. Свидетельство Роспатента подтверждает права разработчика на программное обеспечение и обеспечивает его юридическую защиту, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Платформа создана для решения проблемы разрозненности бизнес-систем. В компаниях продажи, финансы, логистика, бухгалтерский, юридический и кадровый документооборот, а также коммуникации часто работают в разных сервисах. Это замедляет процессы и повышает риск ошибок. Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» объединяет все ключевые направления в едином цифровом пространстве.

«Практика показала, что компании, внедрившие нашу платформу, в течение года получают ощутимый операционный и экономический эффект. За счет автоматизации рутинных задач производительность труда сотрудников возрастает почти в три раза, клиентская база увеличивается на 12%, а процессы от заказа до отгрузки ускоряются в сотню раз. Экономия времени клиентов достигает 59%, а задержки в выполнении задач сокращаются в 87 раз», — рассказал генеральный директор ООО «МЫ-БУДУЩЕЕ» Виталий Бельский.

Разработчики называют продукт «цифровым офисом», который работает круглосуточно. Система интегрирует ERP-сервисы, CRM, мессенджеры, электронную почту и интернет-магазин в одном интерфейсе. Платформа охватывает весь цикл — от первого контакта с клиентом до исполнения обязательств и анализа результатов, что позволяет бизнесу снижать издержки и компенсировать кадровый дефицит за счет комплексной цифровизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.