В Подмосковье проверили семена к посевной 2026 года

Сельхозпредприятия Подмосковья готовят семенной материал к посевной кампании 2026 года и проходят обязательную проверку качества. Специалисты филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» исследуют партии семян через систему ФГИС «Семеноводство», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В муниципальном округе Зарайск в АО «Макеево» специалисты проверили более 30 тонн семян сои, кукурузы и ярового рапса. Хозяйства Сергиево-Посадского округа направили материал для ярового сева в Дмитровский районный отдел «Россельхозцентра». Пробы отобрали в ООО «Марьино» — 15 тонн, ООО «Дельта Ф» — 5 тонн, СПА «Кузьминский» — 1 тонна и ООО «Лесные Поляны» — 18,9 тонны. Также проходят испытания семена овощных культур от ряда профильных предприятий.

В ООО «Шульгино» Волоколамского округа исследуют горох посевной, люцерну изменчивую и синюю, а также овсяницу тростниковую. В Серебряно-Прудском округе в ООО СП «Нива» проверяют 9,8 тонны семян кукурузы отечественных гибридов.

Специалисты проводят полный анализ посевных качеств: определяют чистоту, всхожесть, влажность и заселенность вредителями. По итогам исследований партии соответствуют установленным требованиям и допущены к использованию. Ведомство контролирует подготовку к посевной для обеспечения стабильной урожайности в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.