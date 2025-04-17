В Подмосковье произвели 4,1 тыс тонн товарной рыбы за год

В Московской области 24 рыбоводных хозяйства осуществляют деятельность по производству товарной рыбы: карп, амур, белуга, осетр, форель, кларий, карась, толстолобик, щука и другие виды. Объем производства данного вида продукции за 2024 год составил 4,1 тыс. тонн, из них 3,4 тыс. тонн прудовые и 634 тонны — индустриальные (разведение и выращивание в рыбоводных емкостях с замкнутой системой водоснабжения). Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Крупными рыбхозами Московской области являются: ЗАО Егорьевский Рыбокомбинат Цна (Егорьевский г.о) — предприетие производит более 910 тонн рыбы в год, АО Бисеровский рыбокомбинат (г.о Богородский) –750 ттонн, ЗАО рыбхоз Клинский ¬– 690 тонн, СХП ЗАО Коломенский рыбхоз Осенка — 368 тонн и ООО НЦ «Селекцентр» (Дмитровский г. о.) — 312 тонн.

В региональных магазинах и супермаркетах представлен широкий выбор свежей, охлажденной и мороженой рыбы — морская и речная разных сортов, в том числе и от региональных сельхозтоваропроизводителей.

За первый квартал этого года жители региона купили более 6,6 тыс. тонн свежей рыбы от производителей из разных регионов, что равняется 73,6 тыс. килограмм в день. Рыба, реализуемая на региональных ярмарках и рынках, проходит исследования со стороны Государственной ветеринарной службы Московской области. С января по март включительно было проведено 4,7 тыс. исследований 3,8 тыс. проб на органолептические показатели и паразитарную частоту.

В ведомстве отметили, что приобретать подобную продукцию можно только в местах санкционированной торговли, где продавец должен предоставить сопровождающую документацию с указанием информации о дате производства товара и его производителе — в противном случае возникает риск приобретения некачественного товара, который может нанести вред здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.