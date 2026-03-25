В Подмосковье продлили нулевую ставку ЕСХН на 2026 год

Нулевая ставка единого сельскохозяйственного налога продолжит действовать в Подмосковье в 2026 году для аграриев при соблюдении условий по доле выручки. Льгота установлена региональным законодательством и позволяет снизить налоговую нагрузку, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 2026 года в России вступили в силу изменения налогового законодательства, затрагивающие НДС, специальные налоговые режимы и страховые взносы. В частности, ставка НДС увеличена на 2 процентных пункта, скорректированы условия его уплаты и освобождения. При этом для бизнеса сохранены инструменты легального снижения налоговой нагрузки.

В Московской области ставка единого сельскохозяйственного налога установлена на уровне 0% для всех категорий налогоплательщиков. Льгота действует при условии, что не менее 70% выручки формируется за счет производства и переработки собственной сельхозпродукции. Она продлена до конца 2026 года. Базовая ставка ЕСХН в России составляет 6% от разницы между доходами и расходами.

Среди ключевых режимов сохраняется упрощенная система налогообложения. Лимит годового дохода для ее применения составляет 450 млн рублей и с учетом индексации достигает 490,5 млн рублей. В 2026 году работать без НДС смогут компании с доходом до 20 млн рублей, в 2027 году — до 15 млн, к 2028 году — до 10 млн рублей. Для агросектора предусмотрены пониженные ставки по УСН. Режим налога на профессиональный доход продлен до конца 2028 года со ставками 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.

Кроме того, упрощены условия применения льгот и перехода между режимами. Для предприятий обрабатывающей промышленности отменено требование подтверждать долю доходов от основного вида деятельности при применении пониженных страховых взносов. Расширены возможности перехода на УСН и получения вычетов по НДС для предпринимателей, утративших право на патент.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.