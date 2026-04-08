В Коломне построят завод по переработке картофеля

Компания «Сергиевское» получила разрешение на строительство комплекса по первичной и глубокой переработке картофеля в Коломенском округе. Производство мощностью до 4 тонн в час планируют запустить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Сергиевское» приступает к реализации проекта по строительству производственного здания для первичной и глубокой переработки картофеля в Коломенском городском округе. Компания работает на рынке с 2015 года и поставляет овощную продукцию в крупные розничные сети. Основные направления деятельности — выращивание овощей открытого грунта, пшеницы и рассады.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.