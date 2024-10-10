В Подмосковье построили завод по производству препаратов для лечения онкобольных

Компания «Аргументум Фарма» построила научно-производственный фармацевтический комплекс площадью свыше 6,5 тысяч кв. метров на территории особой экономической зоны «Дубна». Компания займется производством лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения онкологических, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На первом этапе компания сможет производить около 60 млн ед. препаратов в год, многие из которых являются импортозамещающими.

«Компания уже завершила строительство здания и до конца года планирует заниматься благоустройством прилегающей к предприятию территории и внутренней отделкой помещений. На следующий год запланирована установка и наладка оборудования. Первую очередь фармацевтического комплекса, где будет создано не менее 100 рабочих мест для жителей Подмосковья, компания сможет запустить уже в следующем году. Весь проект будет запущен в течение четырех лет. Инвестиции оцениваются в 1,8 млрд рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В первую очередь на новом предприятии компания планирует производить те лекарственные средства, которые являются импортозамещающими и входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), а также препаратов для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах. На новом предприятии также займутся разработкой новых препаратов.

«Весь производственный комплекс площадью более 8 тысяч кв. метров будет построен на участке 2,3 гектара в соответствии с требованиями международных стандартов качества. На территории лабораторно-производственного комплекса, состоящего из двух корпусов с «чистыми помещениями», будут разрабатываться и производиться жидкие лекарственные средства в ампулах, флаконах и преднаполненных шприцах. Все лекарственные препараты будут проходить строгий контроль с использованием самого современного лабораторного оборудования на всех стадиях производства», — отметил генеральный директор компании «Аргументум Фарма» Олег Левченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что поликлиники и амбулатории Московской области ежедневно посещают 200 тыс. человек для получения помощи.

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда ежедневно приходят 200 тыс. человек», — сказал Воробьев.