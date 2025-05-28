В Подмосковье отрегулируют деятельность ремесленников

В Московской области ведется работа по регулированию ремесленной деятельности. Об этом в рамках форума для ремесленников, мастеров ручной работы и локальных брендов рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев

«Ремесленники — это важный элемент как экономической деятельности нашего региона, так и туристической. На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано почти 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, чью деятельность можно отнести к ремесленной. Работа ремесленников сложна и всегда уникальна, поэтому для Московской области важно выделить ремесленную деятельность в отдельную категорию и создать комфортные условия для ведения бизнеса в этой сфере», — сказал Кирилл Жигарев.

Замминистра отметил, что работа над регулированием статуса ремесленника ведется, в том числе, по запросу бизнеса. Статус ремесленника позволяет предпринимателям не маркировать товары легкой промышленности. Это дает возможность сохранить уникальность производимой продукции.

К продукции ремесленников может быть отнесена одежда и текстиль, кожаные и меховые изделия, деревянные изделия, керамика и стекло, металлические изделия, косметика и мыло, игрушки и бижутерия.

По словам Кирилла Жигарева, предпринимателям Московской области, относящимся к МСП, доступен широкий перечень мер поддержки, которые работают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Это, в том числе, продвижение продукции и регистрация товарных знаков, образовательные программы и обучающие мероприятия, займы на льготных условиях и субсидии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев