В Подмосковье обсудили поддержку женщин с инвалидностью

Форум «Роль женщины с инвалидностью в современном обществе» прошел 4 марта в доме правительства Московской области. Участники обсудили меры поддержки и инициативы по расширению возможностей для женщин, в мероприятии приняла участие и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталья Чудакова, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Форум организовала Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в рамках проекта «Регион свершений и возможностей». В доме правительства Московской области участники рассмотрели действующие меры поддержки женщин с инвалидностью и проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни и при реализации собственных инициатив.

В программе прозвучали личные истории и практические кейсы женщин, добившихся успеха в спорте, общественной деятельности, медиа и предпринимательстве. Модератором выступила общественный деятель и инклюзивный блогер Надежда Штрекер.

Наталья Чудакова подчеркнула, что разговор о роли женщины сегодня связан с обеспечением равного доступа к ресурсам и возможностям. Она отметила, что институт бизнес-омбудсмена оказывает предпринимателям практическую помощь — дает правовую оценку, предлагает варианты действий, организует взаимодействие с компетентными органами и добивается устранения нарушений, чтобы работа с государственными структурами была сервисной и предсказуемой.

По итогам форума участники сформулировали предложения для законодательной и исполнительной власти Подмосковья. Они направлены на совершенствование среды и усиление поддержки женщин с инвалидностью, в том числе на доработку государственных цифровых сервисов для полноценного использования незрячими пользователями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.