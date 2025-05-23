В Подмосковье обсудили перспективы расширения сотрудничества с Китаем

«За последние два года мы неоднократно встречались с коллегами из провинции Аньхой и уже наметили основные направления для сотрудничества. В целом инвестиционная активность с китайской стороны в Подмосковье высокая. Сегодня инвесторы из КНР реализуют 8 проектов. Объем вложений — 79 млрд рублей. Только в рамках этих проектов у нас будет создано 7,6 тыс. рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

На встрече с делегацией народного правительства провинции Аньхой стороны, в частности, обсудили тему привлечения китайских инвесторов в сектор роботостроения, а также в ряд других отраслей. Также была затронута тема организации и участия в совместных выставочно-ярморочных и деловых мероприятиях. Кроме того, стороны проявили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании товарооборота между регионами и наметили совместные шаги для реализации планов.

Зиновьева напомнила, что предметные переговоры о сотрудничестве с предприятиями из провинции Аньхой идут уже достаточно давно. Так, в конце 2023 года в провинцию с деловым визитом приезжала подмосковная делегация, в рамках которого было организовано посещение крупного производственного предприятия. В январе прошлого года состоялся повторный визит представителей инвестиционного блока правительства Подмосковья для очередного раунда переговоров о развитии сотрудничества. В апреле 2024 г. подмосковная делегация организовала и провела отраслевой круглый стол с 20 производителями комплектующих для сферы машиностроения. Центральной темой стали возможности и перспективы развития производств на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.