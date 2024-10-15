В Подмосковье объем производства йогуртов увеличился более чем на 10%

Московская область занимает 1 место по объемам производства кисломолочных продуктов, 80% из которых — йогурты. Продукция крупнейших предприятий поставляется как в торговые сети Подмосковья, так и в другие регионы. В ассортименте йогурты с наполнителями из фруктов и ягод, термостатные, питьевые, без лактозы, натуральные, без добавления сахара. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За 8 месяцев с начала года было произведено 246,3 тыс. тонн йогурта, что на 10,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Таким образом, регион выпускает свыше 73% от общего объема йогуртов, произведенных в Центральном федеральном округе. Кроме того, на долю Подмосковья приходится более 46% от общероссийского объема.

В Подмосковье действуют несколько крупных производителей. Так, АО «Эйч Энд Эн» в городском округе Чехов выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «Актибио», «Актимуно». Компания ООО «Эрманн» с производством в Раменском округе изготавливает йогурты «EPICA» с высоким содержанием белка, «Эрмигут», «Услада», «Alpenland». Продукция ООО «Коломенское» из Коломны представлена в 22 регионах страны, среди основных линеек — йогурты с наполнителем, коллагеном, термостатные в стекле и керамике, питьевые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.