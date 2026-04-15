В Подмосковье начали опрос о новых потребительских трендах

В Московской области с 15 по 30 апреля 2026 года проходит опрос об изменении структуры потребления среди предпринимателей и жителей региона, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области пригласил представителей бизнеса и жителей региона принять участие в исследовании, посвященном трансформации потребительского поведения. Опрос направлен на изучение того, как меняется структура спроса и каким образом эти изменения отражаются на деятельности компаний в современных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.