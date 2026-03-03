В Подмосковье начали маркировать кондитерские изделия

Маркировка кондитерских изделий стартовала в Подмосковье с 1 марта 2026 года в рамках первого этапа обязательного внедрения системы в России. Покупатели смогут проверить подлинность и происхождение сладостей по специальному коду на упаковке, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 марта маркировке подлежат сахаристые кондитерские изделия. На упаковке размещают специальный код, который можно отсканировать через мобильное приложение и получить сведения о дате производства, производителе и подлинности товара. Инициатива направлена на повышение безопасности продовольственного рынка и создание системы прослеживаемости продукции от предприятия до прилавка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.