В Подмосковье на «Метровагонмаше» выбрали лучший участок

Итоги внутризаводского конкурса «Лучший участок производственной системы» за ноябрь–декабрь 2025 года подвели на предприятии «Метровагонмаш» в Подмосковье. Победителем стал раскройно-заготовительный участок цеха №121, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Конкурс провели среди цехов основного производства по итогам двух последних месяцев 2025 года. Соревнование проходит в рамках программы непрерывных улучшений и направлено на развитие корпоративной культуры, повышение вовлеченности сотрудников и выполнение ключевых производственных показателей.

Победителем признан раскройно-заготовительный участок прессово-заготовительного цеха №121. Коллектив наградили дипломом и денежной премией.

Второе место занял участок мелких серий цеха окраски вагонов №517. Третьим стал слесарно-сборочный участок механосборочного цеха №416.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.