В Подмосковье до конца апреля пройдут 99 весенних ярмарок

В 35 муниципалитетах Подмосковья до конца апреля организуют 99 ярмарок с продукцией местных производителей. Уже в ближайшие выходные тематические площадки откроются в Можайске, Орехово-Зуевском округе, Щелкове и Электростали, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С наступлением теплой погоды в регионе стартовал сезон весенних ярмарок. Жителям и гостям предлагают свежие овощи и фрукты, мед, сыры ручной работы и другую продукцию подмосковных производителей. Торговые площадки становятся местом встречи покупателей и фермеров.

В Можайске ярмарка «Сделано в Подмосковье» пройдет на улице Мира, дом 7. В городе Куровское Орехово-Зуевского округа на улице Вокзальной, дом 14/96, откроется площадка «Весенняя мозаика». В поселке Фряново городского округа Щелково, в микрорайоне 2 на улице Молодежной, развернется ярмарка «Веселый пчеловод». В Электростали торговля пройдет на улице Карла Маркса у дома 22.

Помимо покупки товаров, посетители смогут пообщаться с производителями и принять участие в дегустациях. Адреса всех площадок и график их работы размещены на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.