В Подмосковье есть огромный запрос на строительство центров обработки данных (ЦОД), которые необходимы в большом количестве для автоматизации. При этом искусственный интеллект потребляет особенно большое количество энергии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Эта тема, которая требует отдельного подхода, которым мы стараемся заниматься вместе с Москвой и „Россетями“ прежде всего», — сказал Воробьев.

Отдельный подход в данном случае означает то, что большие средства в перспективе будут инвестированы в строительство питающих центров и ЛЭП. Это позволит получить дополнительные возможности по подключению к сетям.

Во вторник состоялось традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивались ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

