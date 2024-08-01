В Подмосковье более чем на 70% выросло производство обуви

Производство обуви в Подмосковье выросло на 74%. Другие предприятия легкой промышленности также демонстрируют рост производственных показателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза — на 53,5%», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в первом полугодии 2024 года выпуск одежды увеличился на 16,3%, на 49,8% нарастили объемы производства предприятия, специализирующиеся на отделке тканей и текстильных изделий.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.