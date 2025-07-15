На Мангуп-Кале под Бахчисараем спасатели помогли заблудившимся туристам

В ГУ МЧС России по Крыму рассказали, что на Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе спасатели оказали помочь заблудившимся туристам, сообщает «Крым 24» .

Заблудилась компания из троих взрослых и двоих детей. Они сошли с тропы Мангуп-Кале, а после не смогли найти спуск к собственной машине.

«По прибытии к месту происшествия спасатели Главного управления МЧС России по Республике Крым обнаружили туристов и сопроводили к личному автомобилю», — заявили в чрезвычайном ведомстве.

В ходе спасательной операции было задействовано 5 специалистов и 1 единица техники. Сами туристы не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.