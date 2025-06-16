В Подмосковье более чем на 40% увеличилось число МСП-производителей косметики

В Подмосковье за три года число МСП-производителей косметики и парфюмерии увеличилось на 42%. Рост числа предпринимателей в этой сфере с начала текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составил 7%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На сегодняшний день в Подмосковье более 330 субъектов МСП занимаются производством косметики и парфюмерии. Суммарный доход таких предприятий превышает 27 млрд рублей. В данном секторе МСП на территории Московской области заняты не менее 4,4 тысячи человек», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего же в России за три года число МСП-производителей косметики и парфюмерии выросло в 2 раза и достигло 3,2 тыс. За последний год рост составил 15%. По предварительным оценкам Корпорации МСП, их доход за 2024 год превысит 130 млрд рублей.

«За последние три года рынок российской косметики, которую производит малый и средний бизнес, фактически вырос в два раза. Столь значительный рост в большей степени связан с уходом западных брендов, который дал импульс развитию отечественных производств в этой сфере», — подчеркнул генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Также Александр Исаевич отметил, что более чем двукратное увеличение дохода МСП, занимающихся производством косметики и парфюмерии — с 64 млрд рублей в 2022 году до 130 млрд рублей по итогам 2024 года, и рост занятости в 1,5 раза говорит о том, что отрасль растет не только количественно, но и качественно, используя возможности занять свободные ниши. Так, на начало 2022 года в сфере производства косметики и парфюмерии в секторе МСП были заняты 12,4 тыс. человек. В 2025 году их количество увеличилось до 19 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.