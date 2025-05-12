сегодня в 19:31

В Подмосковье более чем на 10% увеличилось производство смесей и молока для детей

Московская область продолжает наращивать производство сухого молока, сливок и смесей для питания детей раннего возраста, успешно заменяя импортные аналоги. Так, за 3 месяца с начала года объем выпуска вырос на 10,9% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 8,4 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регион занимает 1 место в стране по производству сухого молока, сливок и смесей для детского питания — за 3 месяца подмосковные компании выпустили более 42% от общего объема данной продукции в Центральном федеральном округе и свыше 13% — в России.

Производители обеспечивают внутренний рынок, также поставляют детское питание на экспорт. Например, в I квартале этого года из региона было отправлено 2,2 тыс. тонн продукции, основными импортерами которой являются Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.

Товарные линейки регионального производства включают сухие молочные смеси для питания детей раннего возраста от 0 месяцев, а также специализированные смеси для детей с особыми пищевыми потребностями.

Разработанные составы имеют высокую питательную ценность и обогащены витаминами и минералами для поддержания здоровья и развития иммунитета малышей. В Подмосковье крупнейшими производителями являются АО «Детское питание «Истра-Нутриция», ЗАО «Инфаприм», ООО «Завод детского питания «Фаустово», ООО «Лакталис Истра».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.