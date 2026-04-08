В Подмосковье 28 компаний получат 380 млн рублей грантов ФРП

В Московской области 28 компаний получат гранты фонда развития промышленности на сумму 380,6 млн рублей по итогам конкурсного отбора. Средства направят на субсидирование процентных ставок по кредитам на развитие производственных мощностей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд развития промышленности Московской области одобрил 32 гранта для 28 юридических лиц. Общий объем поддержки составил 380,6 млн рублей. Средства предоставлены в рамках программы субсидирования части процентных ставок по кредитам, привлеченным для приобретения и создания основных производственных средств.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что общий кредитный портфель заявителей превышает 14 млрд рублей.

«Благодаря этому формату поддержки компании получают дополнительные возможности для дальнейшего укрепления своих позиций на рынке и эффективного развития. В результате конкурсного отбора были одобрены 32 гранта на общую сумму 380,6 млн рублей. Их получателями станут 28 юридических лиц», — рассказала Зиновьева.

Получатели грантов смогут компенсировать до 90% расходов на уплату процентов по кредитам, оформленным для увеличения основных средств. Кроме того, промышленным предприятиям региона доступны льготные займы ФРП Московской области по ставкам от 0,5% до 5% годовых сроком до семи лет. Подробная информация о программах размещена на сайте https://frpmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.