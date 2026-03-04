сегодня в 13:42

В Подмосковье 18 марта пройдет вебинар о резидентстве «Сколково»

Онлайн-вебинар «Сколково без мифов: кто может стать резидентом и какие возможности это открывает» пройдет 18 марта 2026 года для предпринимателей Подмосковья. Его организует центр «Мой бизнес» Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Спикерами выступят эксперты фонда «Сколково» — института развития, созданного для поддержки технологических стартапов и инновационных компаний. Они разберут критерии отбора претендентов на статус резидента и преимущества, которые он дает бизнесу.

Участникам объяснят порядок подачи заявки, требования к проектам и расскажут о мерах поддержки, доступных резидентам. Вебинар ориентирован на предпринимателей, развивающих технологические проекты и рассматривающих «Сколково» как инструмент масштабирования.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69a6825684227c8b34f0daa3 не позднее 10:00 18 марта 2026 года. После регистрации на электронную почту придет ссылка для подключения. Участие бесплатное.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/. Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.