В Подмосковье 12 резидентов приступили к строительству объектов ОЭЗ

В Подмосковье с января 2024 года 12 компаний-резидентов особых экономических зон приступили к строительному этапу. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

«В 2024 году уже 12 инвесторов приступили к реализации проектов на территории подмосковных ОЭЗ — все резиденты получили необходимые разрешения на строительство. Объем заявленных инвестиций в эти проекты составляет 23 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти 1400 рабочих мест на территории региона», — рассказала зампред Зиновьева.

Например, одним из резидентов подмосковных ОЭЗ, который в этом году начал строительный этап своего проекта, стала компания «ВБ Дубна». Инвестор на территории ОЭЗ «Дубна» запустит центр обработки данных (ЦОД) для обеспечения нужд компании «Вайлдберриз».

Инвестиции в проект оцениваются в 6,5 млрд рублей. Запуск ЦОД в эксплуатацию запланирован уже в следующем году.

Всего в Московской области действует 5 особых экономических хон. Резидентами ОЭЗ стали более 200 компаний, которые инвестируют в свои проекты свыше 170 млрд рублей.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.