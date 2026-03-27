В Подмосковье 1 апреля стартует прием заявок на субсидии для молочников

Прием заявок на субсидии для производителей молока пройдет в Подмосковье с 1 по 12 апреля 2026 года. На поддержку отрасли направят более 258 млн рублей из областного и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Молочное животноводство остается одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса региона. В 2026 году на поддержку производства молока предусмотрено свыше 258 млн рублей.

Получателями субсидии могут стать сельхозтоваропроизводители, кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Заявители должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, состоять на налоговом учете в Московской области и вести деятельность на территории региона.

Среди ключевых критериев отбора — наличие поголовья коров и или коз и его сохранность в отчетном финансовом году. Участникам необходимо подтвердить объем реализованного молока через ФГИС «ВетИС» «Меркурий», представить сведения о маркировании и учете животных в ФГИС «Хорриот», а также данные о земельных участках с объектами животноводства. Дополнительно требуется отсутствие задолженности перед ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» и нарушений запрета на выжигание сухой растительности в прошлом году.

Подробные условия участия, направления расходования средств и перечень документов размещены на сайте «Мой АПК». Заявки принимают в электронном виде через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки. Итоги отбора подведут 17 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.