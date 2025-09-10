В Орехово-Зуеве собрали более 1 тыс тонн зерна

Несмотря на дождливое лето, урожай в целом в Орехово-Зуевском городском округе хорош: собрано более 1 000 тонн зерна. Овощей открытого грунта произведено 350 тонн, закрытого — более 1 000 тонн. А еще 300 кг ягод малины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кормозаготовка тоже идет полным ходом: уже обработано более 5 тысяч гектаров, заготовлено более 2,6 тыс. тонн сена и 5,6 тыс. тонн сенажа.

«Вблизи деревни Смолево, Соболево и Хотеичи на арендованных участках выращивают зерновые и зернобобовые культуры АО «Воскресенское». На данный момент собрали пшеницу яровую и ячмень. Впереди сбор рапса. Весь собранный урожай пойдет на приготовление комбикорма для собственного молочного стада (крупного рогатого скота), а это порядка 1 250 голов. Предприятие полностью обеспечивает себя кормами», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Уборочные работы продолжатся до окончания сезона 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.