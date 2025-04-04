В Орехово-Зуеве прошел конкурс «Начни свой бизнес»

В Орехово-Зуеве впервые прошел конкурс «Начни свой бизнес». Его организаторами выступили администрация Орехово-Зуевского округа, восточная торгово-промышленная палата Московской области, клуб развития навыков будущего и профориентации подростков Soft Skills Family и предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе приняли участие учащиеся 13 школ округа. Каждой команде нужно было создать бизнес-проект: придумать ему яркое название, описать продукт или услугу, разработать маркетинговую стратегию и определить бюджет и предполагаемую прибыль от реализации проекта.

По итогам конкурса жюри отметило три проекта: креативый общепит, йога для собак и изготовление «умных» теплиц. Кроме того, все команды и отдельные участники, а также спикеры получили призы от спонсоров.

Ранее на базе Орехово-Зуевского техникума начал работу образовательно-производственный кластер «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.