В ОЭЗ «Дубна» запустят новый завод в сфере контактной оптики

Компания «Окей Вижен Технологии» планирует запустить еще один завод на площадке ОЭЗ «Дубна». Предприятие будет производить импортозамещающие товары в области контактной оптики. На заводе будут использовать только российские компоненты: материалы для изготовления, упаковку и флаконы. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В настоящее время завершается строительство собственного здания предприятия резидента на территории ОЭЗ в Дубне. На заводе будут производиться три вида растворов объемом 100, 250 и 360 миллилитров каждый. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы и установка современного производственного оборудования, которое позволит выпускать новые продукты и увеличит мощности предприятия», — рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

«Окей Вижен Технологии» — единственный производитель мягких контактных линз плановой замены с индивидуальным дизайном в России. В настоящий момент предприятие использует высокотехнологичное оборудование с ЧПУ для производства линз любой конфигурации, дизайна и сложности. Оборудование обеспечивает высокое качество поверхностей и краев линз. Компания также предлагает услуги по выпуску товаров под частными марками для участников рынка.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.