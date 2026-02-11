В ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье начнут выпускать желатиновые капсулы для фармацевтики

Компания «ПСК Фарма» организует производство пустотелых твердых желатиновых капсул различных размеров и цветов на площадке в особой экономической зоне «Дубна». В проект уже инвестировано около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций региона.

На предприятии «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» появятся гибкие автоматизированные линии для выпуска желатиновых капсул. Продукция будет производиться в разных размерах и цветах, с возможностью нанесения логотипа, как для собственных нужд компании, так и по заказам других производителей.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева уточнила, что в проект вложено порядка 2 млрд рублей. Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила, что идея создания локального производства возникла в 2020 году, во время пандемии, для обеспечения российских производителей лекарств и БАД необходимыми компонентами.

В компании подчеркнули, что запуск производства соответствует стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года и направлен на снижение импортозависимости отрасли.

Для реализации инвестиционных проектов в Московской области можно воспользоваться инвестиционной картой региона, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.