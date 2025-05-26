В ОЭЗ «Дубна» прошел круглый стол по вопросам подготовки кадров

«Образование, наука и бизнес: мосты сотрудничества» — круглый стол под таким названием прошел в ОЭЗ «Дубна». На пленарном заседании и в дискуссиях по проблемам подготовки кадров и дефицита квалифицированных сотрудников его участники обсудили актуальные подходы к совместной работе университета «Дубна» и предприятий города для формирования востребованных компетенций у молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Инициатором круглого стола выступил университет «Дубна», соорганизатором — управляющая компания ОЭЗ, а участниками мероприятия стали более 70 представителей бизнес-сообщества наукограда, заинтересованных в пополнении своих предприятий квалифицированными инженерным составом и специалистами рабочих профессий.

Название круглого стола не случайно: в подмосковной Дубне давно сформировалась уникальная синергия образования, науки и высокотехнологичного бизнеса. Ее создают Объединенный институт ядерных исследований, ОЭЗ «Дубна» и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также университет «Дубна» — основной поставщик кадров для своих партнеров, на базе которого внедряются инновационные обучающие программы, ориентированные на потребности работодателей. Поэтому тематический круглый стол стал отличной площадкой для обсуждения вопросов, касающихся подготовки специалистов и их интеграции в технологичные компании и производство.

Пленарная сессия, которую открыл и. о. ректора университета «Дубна» Андрей Деникин, была посвящена стратегии развития наукограда Дубны, в рамках которой предполагается создать Наукополис. Подробно о концепции инфраструктурного проекта, дающего новый импульс развитию города, рассказал специальный представитель директора ОИЯИ по вопросам наукограда Сергей Куликов.

«Президентом страны принято стратегическое решение о научно-техническом развитии Российской Федерации в целом, и Дубна может стать драйвером, пилотным проектом по развитию подобных городов и расположенных в них территорий с высоким научно-техническим потенциалом. Наукополис направлен на то, чтобы развивать образовательную часть, НИОКР составляющую, чтобы на базе университета предприятия могли активно включаться в научно-исследовательскую работу, обучать кадры, строить жилье для своих специалистов, развивая таким образом социальную сферу города», — сказал Сергей Куликов.

Среди многочисленных возможностей Наукополиса и входящего в его структуру парка науки и технологий также был назван важный для развития наукоемких предприятий и ведущих исследования студентов доступ к самому современному оборудованию, представлен перечень специальностей и образовательных программ для обучения студентов.

Строительство подобного кампуса мирового уровня уже завершается в Великом Новгороде, где, как и в Дубне действует ОЭЗ, только промышленно-производственного типа, есть свой университет. Опытом его создания с участниками пленарной сессии поделился проректор по образовательной деятельности НовГУ Юрий Данейкин.

О важности строительства кампуса для комплексного развития города говорила заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Виктория Халимендик. Она напомнила, что сегодня в особой экономической зоне более 160 резидентов, инвестиции которых уже составили свыше 100 млрд рублей, а ежегодный объем выручки — 86 млрд рублей. По словам руководителя, сейчас в компаниях работают более 9,5 тысячи специалистов, тем не менее дефицит кадров по-прежнему остается главным вызовом.

«Подготовка и привлечение кадров в технологические компании ОЭЗ и наукограда — это глобальный вызов, который необходимо преодолеть. Только в 2024 году количество новых рабочих мест составило более 2 тысяч. И с учетом развития компаний-резидентов: роста инвестиций в основной капитал, объемов производства, открытия новых заводов, — в перспективе такая потребность сохранится. Кампус в Дубне не только будет способствовать решению проблемы нехватки кадров, но и станет центром притяжения талантливой молодежи и высококвалифицированных специалистов. Его создание жизненно необходимо для реализации новых научно-исследовательских проектов и опытно-конструкторских разработок в тесной коллаборации образования, науки и бизнеса», — подчеркнула Халимендик.

В ходе открытых дискуссий участники круглого стола, среди которых было немало представителей резидентов ОЭЗ, обменялись опытом взаимодействия с университетом «Дубна». Многолетней успешной практикой партнерства сразу по нескольким направлениям поделилась заместитель генерального директора Корпорации «ПРОМТЕХ» Инна Жукова.

«Мы взаимодействуем с ведущими вузами страны, учреждениями среднего профессионального образования, а с университетом „Дубна“ — с первых дней деятельности семи компаний Корпорации в качестве резидентов ОЭЗ. Это собеседования абитуриентов и студентов по нужным направлениям деятельности компаний, в результате чего заключаются целевые договора по подготовке кадров. Также ребята с разных курсов проходят стажировку и практику непосредственно на предприятиях, получая опыт раннего трудоустройства по выбранной профессии под руководством наставников. Полезной формой являются проектные виды обучения и профориентации, где наши компании выступают в качестве кейсодателей, а студенты решают задачи, представляют свои проекты на распределенных практиках, хакатонах, научно-практических конкурсах. Кроме того, ряд интересных для компаний специальностей преподают наши сотрудники, а недавно мы дополнительно начали вести факультативные занятия со студентами. То есть мы совместно с университетом трансформируем учебный процесс, настраивая его под реальности рынка труда ближайших десятилетий», — рассказала Жукова.

Такое деятельное и полезное обеим сторонам «вмешательство» в учебный процесс дает свои плоды: многие выпускники, студенты магистратуры и старших курсов вуза сегодня успешно работают на всех семи предприятиях Корпорации «ПРОМТЕХ» в ОЭЗ «Дубна».

С учетом важной роли больших данных при принятии экономических решений, наличия в наукограде Центра обработки данных ФНС России и строительства еще двух ЦОД на территории ОЭЗ особый интерес вызвал доклад директора Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по ЦОД в г. Дубне Натальи Неброевой о подготовке кадров для высокотехнологичных центров и развитии компетенций в данной сфере. И, конечно, много вопросов прозвучало в адрес и. о. ректора университета «Дубна» Андрея Деникина после его рассказа о стратегических проектах вуза и формах участия в их реализации бизнес-партнеров.

На круглом столе также обсудили совершенствование образовательных программ, синхронизацию кадровых потребностей работодателей с вузом, другие темы. В результате утверждена итоговая декларация взаимодействия между вузом, бизнесом и научными учреждениями. Это сотрудничество важно для обеспечения устойчивого роста и инновационного развития не только Дубны, но и региона, который активно увеличивает свою значимость на карте России как центра научных исследований и технологического прогресса.

Завершила мероприятие экскурсия на исследовательский комплекс NICA Объединенного института ядерных исследований.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.