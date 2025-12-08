В Нижнем Тагиле выросли зарплаты

За 2 года доходы жителей Тагила выросли более чем на 29 тыс руб

По итогам трех кварталов 2025 года, средний уровень оплаты труда на предприятиях Нижнего Тагила достиг отметки почти в 89 тысяч рублей, сообщает Поясним за Тагил .

По информации, представленной на бюджетных слушаниях в городской думе, это позволило значительно уменьшить разницу со средними показателями по Свердловской области.

В течение двух лет заработки жителей Тагила увеличились более чем на 29 тысяч рублей, что способствует дальнейшему сокращению разрыва с общерегиональным уровнем, превышающим 95 тысяч рублей. В то время как в 2023 году отставание составляло 10,8%, к концу текущего года оно снизилось до 6,8%.

Позитивные изменения отмечаются и в области трудоустройства. Потребность работодателей в кадрах за два года сократилась с 4,2 до 2,8 вакансий. Вместе с тем общий показатель безработицы в городе остается на минимальном уровне, несмотря на небольшой рост количества официально зарегистрированных безработных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.