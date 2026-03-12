В Нижегородской области подержанные авто выросли в цене

В Нижегородской области к концу февраля средняя цена на автомобили с пробегом достигла 1,29 млн рублей. Это на 1,3% больше, чем в январе, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Авто.ру Бизнес.

Наименьший рост цен отмечен на поддержанные машины российского производства. За месяц их стоимость прибавила 1%, поднявшись до отметки в 729 тысяч рублей. Средняя цена подержанных иномарок увеличилась на 3%, составив 2,35 млн рублей. Однако в эту статистику не включены автомобили китайских марок, которые в феврале подорожали на 5%, достигнув уровня в 2,2 млн рублей.

Параллельно аналитики отметили снижение количества предложений на рынке машин возрастом до 15 лет на 4%. При этом ценовой рост продолжается уже второй месяц.

Однако дорожает не весь рынок. Значительно снизились в цене отдельные популярные модели Haval, Chery и Peugeot. Например, Haval Jolion подешевел на 12,6%, до 1,42 млн рублей, а стоимость Chery Tiggo 7 Pro упала на 10,7%, до 1,44 млн рублей.

