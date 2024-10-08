В Наро-Фоминском городском округе прошел форум предпринимателей

Участники мероприятия обсудили возможности для развития предпринимательства в Московской области, меры поддержки бизнеса и реализацию льготных программ кредитования.

«Мы гордимся возможностью внести свой вклад в развитие предпринимательского сообщества Наро-Фоминского городского округа. Этот форум показал готовность региональных предпринимателей к новым вызовам и открытиям, а также необходимость поддерживать открытый диалог и сотрудничество между всеми участниками рынка», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Организаторы форума отметили, что проведение подобных мероприятий способствует развитию экономики региона и укреплению партнерских отношений между различными секторами бизнеса. В планах организаторов — проведение регулярных встреч спредставителями разных сегментов бизнес-сообщества — от молодых предпринимателей до крупных компаний.

«Подобные мероприятия — это удобный формат для общения представителей власти, банковской сферы и бизнеса. Реализация совместных проектов со Сбербанком имеет огромное значение для развития предпринимательства в нашем округе. Такие встречи представляют возможность встретиться с потенциальными клиентами, познакомиться с коллегами, обсудить актуальные вопросы и найти новые решения для дальнейшего роста бизнеса», — резюмировала первый вице-президент окружной Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа Надежда Луценко.