В Наро-Фоминске сохраняется положительная динамика в базовых отраслях экономики

Согласно мониторингу социально-экономического положения объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Наро-Фоминского городского округа в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 17,8% и составил 39,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

80% отгрузки в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 31,3 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 21,2%.

Так предприятия, выпускающие готовые металлические изделия, отгрузили продукции на 14 млрд рублей с ростом в 1,5 раза. По выпуску прочей неметаллической продукции было произведено и отгружено на 4, 6 млрд рублей, с приростом 24,7% к аналогичному периоду 2023. На 5,6 млрд рублей (рост в 1,4 раза) — организации, выпускающие пищевые продукты.

Оборот розничной торговли в денежном выражении достиг 16 млрд рублей, выше на 22% соответствующего периода предыдущего года. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж составила 4,5%.

По итогам января — марта 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 16,7% и составила 85 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.