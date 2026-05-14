В Мытищах создали игровой комплекс по мультфильму «Смешарики»

Игровой хаб «Домик Кроша» высотой 7,3 метра создала компания «Лебер» в подмосковных Мытищах. Комплекс выполнен по мотивам мультфильма «Смешарики» и рассчитан на детей от 6 до 14 лет, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Лебер» разработала игровой комплекс «Домик Кроша», сохранив оригинальные цвета и формы домика из мультфильма «Смешарики». Объект соответствует стандартам безопасности детских площадок и адаптирован к игровым нагрузкам.

«Это первый в истории официальный игровой комплекс из мира „Смешариков“, созданный благодаря коллаборации „Лебера“ и ГК „Рики“. Хотя домик Кроша выглядит как декорация, это полноценный игровой объект с „открытым сценарием“: дети сами придумывают сюжеты», — отметил директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.

Он добавил, что проект сочетает узнаваемый дизайн и функциональность современной игровой площадки.

Прием заявок на покупку комплекса открыт до 1 июля. Всего компания планирует установить 10 таких объектов. Производство «Лебера» расположено в Мытищах, где предприятие выпускает и монтирует детские игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.