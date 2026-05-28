В Мурманской области предложили возобновить промысел тюленя

Регион предлагает вернуться к советской практике и наладить полномасштабный промысел. Сторонники считают, что это позволит расширить ассортимент отечественной продукции и частично изменить структуру потребления белка в стране.

«Несмотря на статистические данные о росте внутреннего потребления (2020 год — 19,9 кг, 2021 год — 21 кг, 2022 год — 19,2 кг, 2023 год — 22,6 кг), внутреннее потребление отечественной рыбной продукции невелико, и отечественная продукция в полной мере не отвечает пищевым предпочтениям граждан. Согласно проведенным исследованиям, между птицей, мясом животных и рыбой самое малозначимое место занимает рыба. Птицу регулярно потребляют 62 процента россиян, мясо — 27 %, на долю рыбы приходится лишь 11%», — такие данные привели на заседании постоянного комитета.

Авторы инициативы заявляют, что переработка тюленя может быть практически безотходной и ориентированной как на внутренний рынок, так и на экспорт.

«Из взрослого тюленя, по уже существующим опыту и технологиям, можно выпускать широкий ассортимент продукции, и отходов практически не будет. Это подтверждает опыт Норвегии, Канады и отечественных, дальневосточных — магаданских и чукотских — производителей, которые выпускают пищевые консервы, копченое сало, питьевой жир и даже колбасу из тюленя, а в ресторанах готовят прекрасные бифштексы из тюленьего мяса. Отдельные направления — легкая промышленность, медицина и фармацевтика на основе современных биотехнологий», — отмечают авторы инициативы.

Окончательное решение по возобновлению добычи пока не принято.

