В Мособлдуме внесли законопроект о бюджете в регионе на 2025–2027 годы

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков представил в Мособлдуме законопроект «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов и экономики Подмосковья.

Корректировки в бюджет региона подготовлены для уточнения его основных параметров с учетом изменения доходных источников, дефицита областного бюджета, а также перераспределения расходных обязательств.

Согласно законопроекту, общий объем доходов бюджета на 2025 год прогнозируется с ростом на 10 млрд рублей до 1 255 млрд рублей. Расходы было предложено скорректировать в сторону уменьшения на 6 млрд рублей до 1 355 трлн рублей. С учетом изменений доходов и расходов дефицит бюджета сократится на 16 млрд рублей и составит 100 млрд рублей.

Объем собственных доходов скорректирован с учетом динамики поступлений по основным источникам. Поступления по налогу на прибыль прогнозируются на уровне 377 млрд рублей, с отклонением в минус 22 млрд рублей, обусловленным результатом финансовых показателей организаций.

Уровень доходов по НДФЛ определен в размере 439 млрд рублей (минус 7 млрд рублей) с учетом факторов экономической конъюнктуры, в частности, активного реинвестирования прибыли в развитие организаций, что отразилось на объеме поступлений дивидендов.

На основании анализа финансовой деятельности предпринимателей за январь–сентябрь 2025 года, проектные показатели по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составят 58 млрд рублей, что на 4 млрд рублей ниже ранее запланированной суммы.

Поступления по налогу на имущество организаций прогнозируются с ростом на 1 млрд рублей до 67 млрд рублей.

Положительная динамика фактических поступлений бюджета позволила скорректировать в сторону увеличения прогноз по доходам от размещения средств бюджета на 3 млрд рублей — до 23 млрд рублей. Аналогичный рост (на 3 млрд рублей, до 7 млрд рублей) ожидается по доходам от платных услуг и компенсации затрат государства.

В рамках бюджетного планирования на 2025 год предусмотрен рост расходов на реализацию государственных программ за счет средств областного бюджета на 32 млрд рублей — до 1 трлн 184 млрд рублей. Существенный прирост средств предусмотрен по госпрограммам: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (увеличение на 19 млрд рублей до 206 млрд рублей), «Социальная защита населения Московской области» (увеличение на 18 млрд рублей до 164 млрд рублей) и «Здравоохранение» (увеличение на 4 млрд рублей до 186 млрд рублей).

Государственный долг Московской области, скорректированный с учетом его фактического значения на начало текущего года, прогнозируется в объеме 219 млрд рублей. В его структуре 67% приходится на бюджетные кредиты, 25% — коммерческие заимствования и 8% — ценные бумаги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

Губернатор сообщал, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.