В Москве участники нацпроекта «Производительность труда» поставляют продукцию на экспорт

В столице более 50 участников нацпроекта «Производительность труда» поставляют свои товары и услуги на экспорт, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Среди участников — производители пищевых продуктов и косметики, а также компании, специализирующиеся на информационных технологиях и научных разработках.

«Почти 20% столичных участников нацпроекта — 53 компании — поставляют свою продукцию на экспорт. Их совокупная выручка за прошлый год составила более 262 млрд рублей. Эти компании уже завершили первый этап нацпроекта и смогли увеличить объем выпуска продукции на 38% и более чем на треть сократить время протекания производственных процессов, а их общий экономический эффект от участия в нацпроекте составил около 1,9 млрд рублей», − прокомментировала Мария Багреева.

Также помимо участия в нацпроекте «Производительность труда», компании-экспортеры являются участниками программ Московского экспортного центра (МЭЦ). Объединение мер поддержки, предоставляемых в рамках разных программ, повышает их эффективность.

Так, производитель уходовых косметических средств «БИГ» при помощи инструментов бережливого производства на 45% нарастил выпуск крем-краски для волос. В течение шести месяцев компания с помощью экспертов нацпроекта выявляла и смогла устранить основные причины снижения производительности труда.

Инновационная компания «Моторика», которая занимается разработкой и производством киберпротезов и нейроинтерфейсов, вступила в нацпроект «Производительность труда» в прошлом году. Сегодня она завершает пилотный поток, в качестве которого выбран участок сборки бионических протезов.

Кроме этого, производитель мюсли и сухих завтраков «Злаки на завтрак», работающий под брендом Mätti, увеличил выпуск батончиков мюсли на 15%. При поддержке МЭЦ компания смогла принять участие в ряде крупнейших зарубежных выставок и заключить контракты с партнерами из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама и Армении.

«Московский экспортный центр предлагает свыше 30 инструментов для экспортно-ориентированных предприятий столицы. Среди них − организация деловых переговоров в рамках международных выставок и бизнес-миссий, обучение внешней экономической деятельности и акселерационные программы, выход на зарубежные маркетплейсы, сопровождение амбассадоров, финансовые меры поддержки и другие проекты», − уточнила руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Нацпроект «Производительность труда» − мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Подать заявку можно до 28 июня 2024 года.