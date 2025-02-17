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В Москве суд оштрафовал канадскую компанию «Ваттнад Кори» на 3,5 млн рублей

Канадская компания Wattpad Corp. (Ваттнад Кори) понесла административное наказание по решению московского суда за нарушение законодательства в области предоставления информации. Штраф составил 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Таганский районный суд вынес обвинительное постановление в отношении организации за несоблюдение российского законодательства в сфере информационных технологий. Нарушение касалось правил ограничения доступа к определенным информационным ресурсам и порядка удаления контента согласно части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

За совершенное правонарушение канадской компании назначили штраф в размере 3,5 млн рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google по аналогичной статье. В этом случае размер штрафа составил 3,8 млн рублей.