Московский суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей

сегодня в 14:05

Таганский районный суд города Москвы признал компанию «ГУГЛ ЛЛС» (GOOGLE LLC) виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал ее на 3,8 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Google признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

Наказание по этой статье предполагает назначение штрафа от 800 тыс. до 4 млн рублей. Компанию оштрафовали на 3,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что сумма требований российских телеканалов к корпорации Google превысила 1,8 дуодециллиона рублей. Это долг, накопившийся у корпорации к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.