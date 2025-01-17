В Москве появится производство дорожных знаков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку городу дорожных знаков. Они позволят дополнительно повысить безопасность дорожного движения, сообщается на сайте мэра.

В соответствии с условиями договора, компания, которая одержит победу в конкурсе, обязуется в течение 2 лет создать или модернизировать производство дорожных знаков на территории российской столицы. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

В свою очередь московские власти в течение 10 лет обеспечат закупку около 1,5 млн дорожных знаков и их компонентов. Речь идет о светоотражающей и ламинирующей пленке, крепежных элементах и других изделиях.

Локализация производства дорожных знаков поспособствует повышению их качества и долговечности, что приведет к улучшению безопасности дорожного движения. Кроме того, новые знаки станут важным элементом формирования единого облика улично-дорожной сети столицы.

Ранее стало известно, что С января по октябрь 2024 года фабрики Москвы на 13,2% нарастили выпуск мыла, моющих, чистящих, а также парфюмерных и косметических средств.