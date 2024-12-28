Производство мыла и косметики в Москве выросло более чем на 13%

С января по октябрь текущего года столичные фабрики на 13,2% нарастили выпуск мыла, моющих, чистящих, а также парфюмерных и косметических средств, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Более 30 московских предприятий выпускают косметику, средства по уходу за кожей, гигиенические товары и парфюмерию для всех возрастов.

Таким образом, в столице было выпущено более 1,2 тыс. т твердого мыла, а также более 3,6 тыс. жидкого, почти 27,8 тыс. т моющих средств.

«Город поддерживает производителей товаров повседневного спроса и предлагает различные инструменты: от присвоения спецстатусов до льготного инвесткредитования. По итогам января-октября 2024 года в Москве по сравнению с таким же периодом 2023-го более чем на 13% вырос выпуск мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерных и косметических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась на 17% и превысила 68,5 млрд рублей», — поделился Гарбузов.

Московские производители продемонстрировали внушительные результаты. За отчетный период они выпустили приблизительно 23,8 млн единиц декоративной косметики для губ и глаз, более 28,8 млн средств для ухода за лицом и около 30,7 млн продуктов для ухода за телом. Кроме того, предприятия изготовили почти 5,5 млн тюбиков зубной пасты, свыше 5,3 млн дезодорантов и антиперспирантов, и более 2,4 млн средств для бритья.

При поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в прошлом году столичный производитель косметической продукции «Свобода» привлек льготный инвестиционный кредит в размере 420 млн рублей. Средства были направлены на возведение новой промышленной инфраструктуры и приобретение производственного оборудования.

В 2019 году Москва присвоила статус промышленного комплекса одному из крупнейших производителей косметической продукции — фабрике «Фаберлик». Для компании снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество был уменьшен вдвое, а земельный — на 80%. Сэкономленные средства предприятие инвестирует в собственное развитие.