В Москве наладят производство спутников

В Москве планируется запуск серийного производства спутников. Более 40 предприятий, включая научно-технические центры, лаборатории, исследовательские институты, а также новые стартапы, активно работают в столице. Одна из компаний разрабатывает отечественную систему низкоорбитальной спутниковой группировки, предназначенную для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на орбиту уже выведено шесть спутников, сообщает «Бриф24» .

Компания БЮРО 1440 — яркий пример успешного развития в данной сфере. Она занимается созданием российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Эта система связи нового поколения позволит предоставлять высокоскоростной интернет (до 1 Гб/сек) с минимальной задержкой сигнала в любой точке планеты.

Этот инновационный сервис найдет применение в различных секторах экономики, включая транспортные компании, нефтедобывающую промышленность, энергетику, производственный сектор, сельское хозяйство, операторов связи, государственные учреждения, службы экстренного реагирования, а также предприятия, занимающиеся туризмом и геологоразведкой.

Шесть спутников уже находятся на орбите, где успешно завершены испытания ключевых технологий. В особой экономической зоне «Технополис Москва», расположенной в Печатниках, компания завершает строительные и монтажные работы, готовясь к старту серийного производства компонентов спутниковой связи. В этом процессе задействованы более двух тысяч инженеров и специалистов из высокотехнологичных предприятий Москвы, Томска, Красноярска и других городов.

Кроме того, московская компания ведет разработку терминалов для лазерной связи между спутниками, коммуникационных устройств, солнечных батарей и двигательных установок космических аппаратов.

БЮРО 1440 также занимается проектированием и изготовлением терминалов для межспутниковой лазерной связи «Космос-Космос», компонентов радиосвязи «Земля-Космос-Земля», устройств связи, солнечных батарей и двигателей для космических аппаратов.

Правительство Москвы намерено оказывать поддержку таким предприятиям, способствуя научно-технологическому прогрессу страны в области спутниковых технологий.