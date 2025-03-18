В мае производители АПК Подмосковья могут поучаствовать в более чем 10 выставках

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует производителей региона о возможности принять участие в более чем 10 международных отраслевых выставках, которые пройдут в мае в дружественных странах. Тематика экспозиций будет посвящена готовой продукции, рыбной, мясной и птицеводческой промышленности, кофейной индустрии и сельскому хозяйству, сообщает пресс-служба ведомства.

Представить готовую продукцию производители могут на выставках в Индонезии, первая из них «ALLFood Indonesia» пройдет с 30 апреля по 3 мая, вторая «Food + Beverage Indonesia» — с 7 по 10 мая. Также состоятся выставки индустрии продуктов питания «The Saudi Food Show» с 12 по 14 мая в столице Саудовской Аравии и «InterFood Azerbaijan» с 13 по 16 мая в Баку. Продемонстрировать продукцию рыбной, мясной и птицеводческой промышленности можно в рамках в экспозиции «IISM International Indonesia Seafood & Meat Expo» с 7 по 10 мая в столице Индонезии, а также на выставке «NIMEAT Nigeria» с 13 по 15 мая в городе Ибадан.

Кроме этого, в Китае запланирована выставка кофейной индустрии «CAFEEX» с 9 по 11 мая. В течение месяца пройдут и многоотраслевые сельскохозяйственные мероприятия: «Agro Bangladesh International Expo» с 8 по 10 мая в Бангладеш, «China Guangzhou South China Import Food Expo» с 10 по 12 мая в Гуанчжоу, «Agro & Poultry Africa» с 15 по 17 мая в Уганде, «International Agricultural Fair» с 17 по 22 мая в Сербии.

Участие в международных отраслевых событиях дает возможность представить продукцию зарубежным потребителям, заключить экспортные контракты с потенциальными партнерами и расширить рынки сбыта. Важная информация по вопросам экспорта для производителей продукции АПК Московской области собрана в Telegram-чате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.