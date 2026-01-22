В Люберцах построят сухой порт за 400 млн рублей

Компания «Сухой порт Люберцы» реализует проект по строительству крупного логистического центра в городском округе Люберцы. Земельный участок предоставлен инвестору по региональной программе поддержки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В городском округе Люберцы Московской области началось строительство сухого порта — крупного распределительного центра. Проект реализует компания «Сухой порт Люберцы», получившая земельный участок по упрощенной процедуре без торгов в рамках региональной программы поддержки инвесторов.

Объем инвестиций в проект составит 400 млн рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 30 новых рабочих мест. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В состав центра войдут складской комплекс, транспортные коридоры, грузовые платформы, погрузочно-разгрузочные площадки, а также административные и бытовые помещения для персонала. Общая площадь здания составит 4 000 кв. м.

После выполнения инвестиционных обязательств компания сможет выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. Аналогичной поддержкой могут воспользоваться и другие инвесторы, реализующие масштабные проекты в Московской области. Для поиска площадок бизнесу доступна инвестиционная карта региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.