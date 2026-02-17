В Кузбассе взлетели цены на топливо

В Кузбассе зафиксирован рост цен на топливо. Его стоимость в январе 2026 года стала выше, чем в декабре 2025 года, сообщает Сiбдепо со ссылкой на Кемеровостат.

В конце прошлого года цены были следующими: литр газомоторного топлива оценивался в 27,48 рубля, дизельного — в 75,73 рубля. Стоимость бензина марки АИ-92 составляла 58,62 рубля, АИ-95 — 63,16 рубля, а АИ-98 — 83,92 рубля.

В январе 2026 года произошло существенное повышение. Теперь за литр газового топлива просят 27,9 рубля, за дизельное — 77,24 рубля. Бензин также значительно прибавил в цене: АИ-92 продается по 59,53 рубля, АИ-95 — по 64,27 рубля и АИ-98 — по 85,05 рубля за литр.

Параллельно Росстат провел сравнение средних потребительских цен на автомобильное топливо в различных регионах. Согласно этому анализу, в Сибирском федеральном округе по итогам января самая низкая цена на бензин АИ-92 зафиксирована в Томской области. При этом самым дорогим в СФО этот вид топлива оказался в Республике Тыва, где литр оценивался в 66,43 рубля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.