В Краснознаменске старшеклассникам рассказали о заводах России

Открытое занятие «Разговоры о важном» прошло 16 марта в гимназии №1 Краснознаменска в рамках программы «Успех V единстве поколений». Ученикам старших классов рассказали о промышленном потенциале страны и возможностях работы на предприятиях города, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Встреча была посвящена теме «Заводы России». О промышленности школьникам рассказали не только по учебным материалам — перед ними выступили действующие руководители и специалисты.

В занятии приняли участие депутат совета депутатов, профессор РМАТ и предприниматель Василий Макашин, кандидат технических наук, заслуженный испытатель космической техники РФ, начальник отдела 034 АО «НПО Орион» Александр Золотухин, почетный гражданин Краснознаменска, генерал-майор Альгимантас Науджюнас, а также начальник управления образования и развития социальной сферы Людмила Дмитриева.

Гости обсудили со старшеклассниками перспективы профессионального роста и самореализации, рассказали о востребованных специальностях и карьерных возможностях на предприятиях Краснознаменска. Учащимся объяснили, как школьные знания помогают в дальнейшем стать квалифицированными специалистами.

Занятия на тему «Заводы России» проходят в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.